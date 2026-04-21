Slušaj vest

Video podrška u fudbalu (FVS) je verzija VAR sistema koja zahteva manje resursa, daje svakom treneru dva pregleda po utakmici i mogla je biti uvedena od avgusta u Čempionšip, preneo je Bi-Bi-Si (BBC).

Udruženje profesonalnih sudija održalo je prošlog meseca prezentaciju na godišnjem sastanku Engleske fudbalske lige.

Liga je potom prikupila povratne informacije, ali je bilo jasno da se klubovi snažno protive uvođenju bilo kakvog sistema video pregleda na utakmicama u Čempionšipu.

BBC saznaje da je "ideja zatvorena u doglednoj budućnosti" i da je malo verovatno da će ponovo biti na dnevnom redu za godinu dana. ; Tehnologija gol linije nastaviće da se koristi u drugoj ligi, a pre glasanja u junu biće obavljena analiza troškova o njenom uvođenju u treću ligu - Ligu jedan.

U poslednjih nekoliko meseci, nekoliko trenera iz druge lige pozvalo je na uvođenje VAR tehnologije, ali klubovi nisu pokazali želju da nastave sa tom idejom plašeći se uticaja na navijače i troškova njenog uvođenja.

VAR se koristi u drugim ligama Španije, Italije i Nemačke, a trebalo je da bude uveden i u francusku drugu ligu sve dok nisu propali pregovori o TV pravima iz finansijskih razloga.

Video podrška u fudbalu (FVS) testirana je u poslednje dve godine i namenjena je za upotrebu u ligama u kojima je manje kamera i sudija. Ne postoji pravi VAR već samo operater snimka koji pokazuje sudiji utakmice uglove kamere na montoru pored terena.

Svaki trener imao bi dva pregleda po utakmici, a ukoliko je čelendž uspešan, trenera bi ga zadržao.

(Beta)

