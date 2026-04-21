Milan Stojanoski se vraća u Humsku!

Član legendardne generacije Partizana, koja je 2003. godine izborila plasman u grupnu fazu Lige šampiona, vratio se u Humsku.

Ženski fudbalski klub Partizan je raskinuo saradnju sa dosadašnjim šefom stručnog štaba, Goranom Nikićem, a novi šef stručnog štaba biće Milan Stojanoski.

ŽFK Partizan - ŽFK Crvena zvezda, večiti derbi u ženskom fudbalu Foto: Bane T. Stojanovic/ATAIMAGES

Vodio je kao šef stručnog štaba sa UEFA Pro licencom, između ostalog, superligaša IMT, makedonskog prvoligaša Pelister Bitola, Teleoptik, Zrenjanin.

On je već održao prvi trening sa fudbalerkama Partizana i upoznao se sa ekipom. Fudbalerke Partizana igraju u plej-autu Superlige, a naredni meč planiran je protiv Milutinca 25. aprila u Zemunu.

Saopštenje Partizana prenosimo u celosti:

- Klub je raskinuo saradnju sa dosadašnjim šefom stručnog štaba, Goranom Nikićem. Zahvaljujemo se za sve i želimo mu puno uspeha u daljoj karijeri.

Novi šef stručnog štaba je Milan Stojanoski, poznati bivši fudbaler Partizana. Veliko nam je zadovoljstvo da se veliki Grobar i trener njegovog profila prihvatio nove uloge u ženskom fudbalu!

Milan Stojanoski (52) je kao član generacije koja je igrala Champions League pod palicom Lotara Mateusa osvojio tri državna šampionata i jedan kup. Odigrao je skoro 300 superligaških utakmica, postigao kao napadač i štoper 50 golova. Za reprezentaciju Makedonije je nastupao 27 puta - navodi se u saopštenju.

