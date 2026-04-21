ČLAN LEGENDARNE GENERACIJE PARTIZANA JE NOVI TRENER CRNO-BELIH! Vratio se u Humsku!
Milan Stojanoski se vraća u Humsku!
Član legendardne generacije Partizana, koja je 2003. godine izborila plasman u grupnu fazu Lige šampiona, vratio se u Humsku.
Ženski fudbalski klub Partizan je raskinuo saradnju sa dosadašnjim šefom stručnog štaba, Goranom Nikićem, a novi šef stručnog štaba biće Milan Stojanoski.
Vodio je kao šef stručnog štaba sa UEFA Pro licencom, između ostalog, superligaša IMT, makedonskog prvoligaša Pelister Bitola, Teleoptik, Zrenjanin.
On je već održao prvi trening sa fudbalerkama Partizana i upoznao se sa ekipom. Fudbalerke Partizana igraju u plej-autu Superlige, a naredni meč planiran je protiv Milutinca 25. aprila u Zemunu.
Saopštenje Partizana prenosimo u celosti:
- Klub je raskinuo saradnju sa dosadašnjim šefom stručnog štaba, Goranom Nikićem. Zahvaljujemo se za sve i želimo mu puno uspeha u daljoj karijeri.
Novi šef stručnog štaba je Milan Stojanoski, poznati bivši fudbaler Partizana. Veliko nam je zadovoljstvo da se veliki Grobar i trener njegovog profila prihvatio nove uloge u ženskom fudbalu!
Milan Stojanoski (52) je kao član generacije koja je igrala Champions League pod palicom Lotara Mateusa osvojio tri državna šampionata i jedan kup. Odigrao je skoro 300 superligaških utakmica, postigao kao napadač i štoper 50 golova. Za reprezentaciju Makedonije je nastupao 27 puta - navodi se u saopštenju.
