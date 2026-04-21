Fudbaler Notingem Foresta Kalum Hadson-Odoj propustiće ostatak sezone nakon što je podvrgnut operaciji desnog kvadricepsa.
UDARAC ZA NOTINGEM FOREST: Hadson-Odoj završio sezonu!
Forest je saopštio da se očekuje da će se 25-godišnji engleski fudbaler vratiti punim treninzima tokom priprema za narednu sezonu.
U objavi na društvenim mrežama Hadson-Odoj rekao je da je operacija dobro prošla i da će se vratiti na teren "jači nego pre".
Hadson-Odoj je ove sezone postigao šest golova, a povredio se prošlog četvrtka u četvrtfinalnoj utakmici Lige Evropa protiv Porta. U polufinalu tog takmičenja Forest će igrati protiv Aston Vile.
Pet kola pre kraja takmičenja u Premijer ligi Notingem Forest ima pet bodova više od prve ekipe u zoni ispadanja.
