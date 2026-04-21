Pobedonosan gol za Atletik postigao je Gorka Guruseta u 16. minutu.

Atletik je od prvog minuta nadoknade drugog poluvremena igrao sa igračem manje, pošto je tad drugi žuti karton dobio Mikel Hauregisar.

Osasuna je imala šansu da do pogotka dođe iz penala u 57. minutu, ali Ante Budimir nije uspeo da realizuje udarac sa "bele tačke".

Atletik Bilbao je deveti na tabeli sa 41 bodom, dok Osasuna zauzima 10. mesto sa 39 bodova.

Atletik Bilbao će u svojoj narednoj utakmici u Primeri igrati na gostujućem terenu protiv Atletiko Madrida, dok će Osasuna u Pamploni dočekati Sevilju.

Majorka je na svom terenu u Palmi odigrala nerešeno protiv Valensije 1:1.

Prednost Majorki doneo je Samu Košta golom u 49. minutu, a izjednačenje Valensiji bivši fudbaler Partizana Umar Sadik pogotkom u 67. minutu.

Majorka zauzima 14. mesto na tabeli sa 35 bodova, dok se Valensija nalazi na 13. poziciji sa 36 bodova.

Majorka će u svojoj narednoj utakmici u Primeri igrati na gostujućem terenu u Vitoriji protiv Alavesa, dok će Valensija dočekati Đironu.

(Beta)