Fudbaleri Intera plasirali su se večeras u finale Kupa Italije, pošto su u revanš utakmici polufinala na svom terenu u Milanu posle velikog preokreta pobedili Komo 3:2.

U prvoj utakmici bilo je nerešeno 0:0.

Komo je večeras poveo golovima Martina Baturine u 32. minutu i Lukasa da Kunje u 48. minutu.

Inter je izjednačio sa dva gola Hakana Čalhanoglua u 69. i 86. minutu, a pobedu je obezbedio Petar Sučić u 89. minutu.

Inter će u finalu 13. maja igrati protiv pobednika dvomeča Lacija i Atalante.