Fudbaleri Intera plasirali su se večeras u finale Kupa Italije, pošto su u revanš utakmici polufinala na svom terenu u Milanu posle velikog preokreta pobedili Komo 3:2.

U prvoj utakmici bilo je nerešeno 0:0.

Foto: Fabio Fagiolini / Zuma Press / Profimedia, LaPresse / ddp USA / Profimedia, Marco Alpozzi / Zuma Press / Profimedia

Komo je večeras poveo golovima Martina Baturine u 32. minutu i Lukasa da Kunje u 48. minutu.

Inter je izjednačio sa dva gola Hakana Čalhanoglua u 69. i 86. minutu, a pobedu je obezbedio Petar Sučić u 89. minutu.

Inter će u finalu 13. maja igrati protiv pobednika dvomeča Lacija i Atalante.

Ne propustiteFudbalNERO-AZURI HLADE ŠAMPANJAC: Inter ubedljiv protiv Kaljarija za plus 12
FudbalINTER KRENUO PO BOSANCA KOG SE JUVENTUS LAKO ODREKAO! Napustio Torino, pa zablistao u Seriji A: Sada je pred transferom karijere!
FudbalMALO JE FALILO DA DOBIJEMO VELIKU DRAMU U ITALIJI! Pogledajte kako je Inter napravio čudesan preokret protiv najveće senzacije u sezoni
FudbalNEVOLJE ZA INTER: Lautaro Martinez mora na pauzu!
