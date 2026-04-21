Slušaj vest

Fudbaleri Real Madrida pobedili su večeras na svom terenu Alaves 2:1, u utakmici 33. kola španskog prvenstva.

Real je poveo u 30. minutu golom Kilijana Mbapea, a prednost je udvostručio Vinisijus Žunior u 50. minutu.

Foto: ANDER GILLENEA / AFP / Profimedia, Naoki Morita / AFLO / Profimedia

Konačan rezultat postavio je Toni Martines u trećem minutu nadoknade vremena.

Real je prekinuo niz od dve utakmice bez pobede i drugi je na tabeli sa 73 bodova, šest bodova manje i utakmicom više od prvoplasirane Barselone.

Alaves je u poslednje tri utakmice bez pobede, pretrpeo je 15. poraz i na 17. mestu je prvi iznad crte sa 33 boda, bodom više i utakmicom više od Elčea, koji je na 18. mestu u zoni ispadanja.

U ostalim utakmicama Betis je na gostujućem terenu pobedio Đironu 3:2, Majorka je na svom terenu odigrala nerešeno 1:1, a Atletik je u Bilbau pobedio Osasunu 1:0.