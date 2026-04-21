Fudbalski klub Lester ispao je večeras u treću ligu - Ligu jedan, pošto je na svom terenu odigrao nerešeno 2:2 protiv Hala, u utakmici 44. kola Čempionšipa.

Lesteru je u borbi za opstanak bila potrebna pobeda, ali je ekipa 15. put u prvenstvu odigrala nerešeno pa je dva kola pre kraja ispala u treću ligu.

Premijer liga 2025/26

Lester je pretposlednji sa 42 boda, a tokom sezone oduzeto mu je šest bodova zbog finansija.

Taj engleski klub je na iznenađenje čitavog fudbalskog svega 2016. godine osvojio titulu u Premijer ligi, kada su mu davane šanse 5.000 - 1, a poslednji uspeh ekipa je ostvarila 2021. godine kada je osvojila FA kup.

Fudbaleri Koventrija osvojili su titulu u Čempionšipu i plasirali se u Premijer ligu, pošto su na svom terenu pobedili Portsmut 5:1.