Slušaj vest

Spektakularne vesti stižu nam iz Saudijske Arabije.

Prema pisanju medija, Al Nasr je rešio da sina Kristijana Ronalda priključi treninzima seniorskog tima, te da mu da šansu da se nametne i zaigra u sastavu sa svojim ocem.

Kristijano Ronaldo u dresu Al Nasra

Na ovaj način bi Ronaldo i Ronaldo Junior, krenuli putem Lebrona Džejmsa i Bronija, te bi planeta sasvim sigurno sa oduševljenjem ispratila zajednički meč oca i sina.

Ovu vest plasirao je saudijski portal "Al Weeam", a ona se brzo proširila.

Kristijano Ronaldo Junior u dresu reprezentacije Portugala

Za sada je deo omladinskog tima Al Nasra, a bio je i u mlađim kategorijama Juventusa i Mančester junajteda.

Za mlađe selekcije Portugala (U15 i U16) odigrao je deset utakmica i postigao tri gola, a poput oca najbolje se snalazi na krilnim pozicijama.

Šta vi mislite, da li će Kristijano Ronaldo i Kristijano Ronaldo Junior dobiti priliku da zaigraju zajedno? Pišite nam u komentarima vaše mišljenje...

BONUS VIDEO: