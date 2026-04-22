DETONACIJA U SVETU FUDBALA! Kristijano Ronaldo i njegov sin u istom timu?! Slavni Portugalac kao Lebron Džejms!
Spektakularne vesti stižu nam iz Saudijske Arabije.
Prema pisanju medija, Al Nasr je rešio da sina Kristijana Ronalda priključi treninzima seniorskog tima, te da mu da šansu da se nametne i zaigra u sastavu sa svojim ocem.
Na ovaj način bi Ronaldo i Ronaldo Junior, krenuli putem Lebrona Džejmsa i Bronija, te bi planeta sasvim sigurno sa oduševljenjem ispratila zajednički meč oca i sina.
Ovu vest plasirao je saudijski portal "Al Weeam", a ona se brzo proširila.
Kristijano Ronaldo Junior sve je oduševio kada je prošle godine pokazao svoj talenat za U15 reprezentaciju Portugala na turniru u Hrvatskoj.
Za sada je deo omladinskog tima Al Nasra, a bio je i u mlađim kategorijama Juventusa i Mančester junajteda.
Za mlađe selekcije Portugala (U15 i U16) odigrao je deset utakmica i postigao tri gola, a poput oca najbolje se snalazi na krilnim pozicijama.
Šta vi mislite, da li će Kristijano Ronaldo i Kristijano Ronaldo Junior dobiti priliku da zaigraju zajedno?
BONUS VIDEO: