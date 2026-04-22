Spektakularne vesti stižu nam iz Saudijske Arabije.

Prema pisanju medija, Al Nasr je rešio da sina Kristijana Ronalda priključi treninzima seniorskog tima, te da mu da šansu da se nametne i zaigra u sastavu sa svojim ocem.

Kristijano Ronaldo u dresu Al Nasra Foto: Fayez Nureldine / AFP / Profimedia

Na ovaj način bi Ronaldo i Ronaldo Junior, krenuli putem Lebrona Džejmsa i Bronija, te bi planeta sasvim sigurno sa oduševljenjem ispratila zajednički meč oca i sina.

Ovu vest plasirao je saudijski portal "Al Weeam", a ona se brzo proširila.

Kristijano Ronaldo Junior sve je oduševio kada je prošle godine pokazao svoj talenat za U15 reprezentaciju Portugala na turniru u Hrvatskoj.

Kristijano Ronaldo Junior u dresu reprezentacije Portugala Foto: Damir SENCAR / AFP / Profimedia, Zeljko Hajdinjak / imago sportfotodienst / Profimedia

Za sada je deo omladinskog tima Al Nasra, a bio je i u mlađim kategorijama Juventusa i Mančester junajteda.

Za mlađe selekcije Portugala (U15 i U16) odigrao je deset utakmica i postigao tri gola, a poput oca najbolje se snalazi na krilnim pozicijama.

Šta vi mislite, da li će Kristijano Ronaldo i Kristijano Ronaldo Junior dobiti priliku da zaigraju zajedno? Pišite nam u komentarima vaše mišljenje...

Kristijano Ronaldo
Kristijano Ronaldo na meču Irska - Portugal

