Utakmicama 32. kola se danas i sutra nastavlja takmičenje u plej-ofu i plej-inu Super lige Srbije, a derbi kola igra se u Novom Sadu gde Vojvodina dočekuje Partizan.

Vojvodina ovaj meč dočekuje kao treća na tabeli sa 62 boda i posle ubedljivog poraza od Crvene zvezde, dok je Partizan trenutno drugi sa dva boda više.

Danas su na programu i preostale tri utakmice plej-ofa.

Od 17.00 počeće i duel Radnika i Novog Pazara u Surdulici. Novi Pazar je peti tim lige sa 47 bodova, dok je Radnik na osmoj poziciji sa 40 bodova na svom kontu.

Fudbaleri OFK Beograda će na Omladinskom stadionu od 18.30 dočekati Čukarički. Ta dva tima deli dva boda na tabeli - OFK Beograd je šesti sa 43, a tim sa Banovog brda sedmi sa 41 bodom.

Današnji program će od 19.00 zatvoriti fudbaleri Železničara i Crvene zvezde.

Crveno-beli su lideri šampionata sa 78 bodova i svakako da će želeti da seriju pobeda nastave i u Pančevu, dok je Železničar četvrti sa 51 bodom.

Sutra se igraju četiri utakmice u plej-autu, a prvi će na teren od 16.00 fudbaleri Radničkog iz Niša i Javora. Dva sata kasnije počinje duel Napretka i IMT-a, dok će se od 20.00 sastati Mladost i Radnički 1923, odnosno Spartak i TSC.

Pred ovo kolo domaćeg šampionata, IMT je deveti na tabeli sa 38 bodova, dok bod manje imaju Radnički 1923, Javor i TSC. Niški Radnički je 13. na tabeli sa 34 boda, sledi Mladost sa 33, Spartak ima 21, dok je Napredak poslednji sa 14 bodova.

Parovi 32. kola Super lige: Danas, plej-of:

Vojvodina - Partizan (17.00)

Radnik - Novi Pazar (17.00)

OFK Beograd - Čukarički (18.30)

Železničar - Crvena Zvezda (19.00)

Sutra, plej-aut:

Radnički Niš - Javor (16.00)

Napredak - IMT (18.00)

Mladost - Radnički 1923 (20.00)

Spartak - TSC (20.00)

Beta