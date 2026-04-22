Slušaj vest

Ogromna nedaća zadesila je bivšeg igrača FK Partizan Zvonka Popovića, kojem je 19. aprila izgorela kuća.

Glavni krivac za nesreću je požar, a Zvonko Popović je sa porodicom ostao bez krova nad glavom.

Izgorelo potkrovlje kuće bivšeg fudbalera Partizana Zvonka Popovića Foto: Printskrin/Instagram

Puka sreća spasila živote

Prema nepotvrđenim informacijama požar u Popovićevoj kući u Krupnju desio se tokom noći, a dim je probudio nesrećnog fudbalera i njegovu suprugu. Samo zahvaljujući pukoj sreći njih dvoje su ostali u životu.

Informaciju da je Zvonku Popoviću izgorela kuća počeli su putem društvenih mreža, uz fotografije sa lica mesta, da šire fudbaleri Partizana, apelujući za pomoć.

Apel za pomoć bivšem igraču Partizana Zvonku Popoviću Foto: Printskrin/Instagram

Bivši igrači traže pomoć

" Bivšem igraču i treneru Partizana, Zvonku Popoviću, izgorela je kuća. Mole se svi navijači da, ukoliko su u mogućnosti, pomognu donacijom.

Zvonko Popović

NLB Komercijalna banka

Br. računa: 205900100704904717

Tokom korona virusa Zvonko Popović jedva je ostao živ, jer je bio teško bolestan. Bio je zbrinut u Zemunskoj bolnici, ukupno 13 dana, od toga je osam bio u kritičnom stanju.

Pet godina prvotimac crno-belih

Zvonko Popović rođen je u Krupnju 24. decembra 1961. godine. Ponikao je u lokalnom Rađevcu, odakle je sa 19 godina došao u Humsku. Crno-beli dres nosio je od 1980. do 1985. godine. Igrao je kao defanzivac, a za Partizan upisao je 52 utakmice i dao jedan gol. Bio je prvak države sa Partizanom 1983. godine.

Igrao je za Partizan koji je u to vreme imao moćan tim. Golmani su bili Ranko Stojić, Rade Zalad i Fahrudin Omerović, odbrana Slobodan Rojević, Nenad Stojković, Aleksandar Trifunović, Miodrag Ješić, Nikica Klinčarski, Jusuf Hatunić, u veznom redu Miloš Đelmaš, Radosav Nikodijević, Zvonko Živković, Jovica Kolb, Admir Smajić, u napadu Zvonko Varga, Dragan Mance, Dževad Prekazi, te legendarni pokojni Momčilo Vukotić koji je bio na zalasku karijere.

Posle Partizana Zvonko Popović igrao je u Grčkoj za Panseraikos, zatim Budućnost, Vojvodinu, te francuske klubove Anže i Perpinjan, gde je i okončao fudbalsku karijeru 1990. godine. Kao trener radio je u mlađim kategorijama Teleoptika i Partizana, u periodu od 1998. do 2011. godine.