Leon Ivanović, Dimitrije Šarić i Jovan Trač slave pobedu nad Banjikom u Ligi šampiona

Fudbaleri Crvene zvezde teoretski bi pobedom u Pančevu nad Železničarom večeras (19.00) mogli do devete titule u nizu.

Ipak, ono što treba da raduje navijače Crvene zvezde je što će se u protokolu za utakmicu Superlige naći nekoliko klinaca poniklih u omladinskoj školi.

Dimitrije Šarić posle utakmice izemđu Crvene zvezde i Mladosti iz Lučana Foto: Luka Milosavljevic/STARSPORT/Luka Milosavljevic/STARSPORT

Šarić u protokolu

Prema saznanjima Kurira, za mesto u ekipi pored već afirmisanih Vasilija Kostova, Adema Avdića, Luke Zarića i Stefana Gudelja konkurisaće jedan od najvećih bisera Zvezdine fudbalske akadamije - Dimitrije Šarić.

Mladi Dimitrije Šarić član je omladinskog tima Crvene zvezde koji vodi trener Nenad Milijaš. U novembru ove godine Šarić će postati punoletan. Služi se levom nogom i član je čuvene generacije crveno-belih 2008. godište, gde su Vasilije Kostov, Luka Zarić, Aleksa Damjanović i Vasilije Subotić.

1/7 Vidi galeriju Dimitrije Šarić Foto: Www.crvenazvezdafk.com

Debi u decembru

Dimitrije Šarić upisao je već debi za prvi tim Crvene zvezde 20. decembra 2025. u trijumfu nad lučanskom Mladosti od 4:0. U Omladinskoj ligi Srbije Šarić ima 18 odigranih utakmica, dao je četiri gola i upisao četiri asistencije.

Dejan Stanković trener fudbalera Crvene zvezde, svestan je da njegov tim može već večeras da osvoji titulu, ali da to zavisi i od ishoda meča između Vojvodine i Partizana u Novom Sadu.

Dejan Stanković na klupi Crvene zvezde Foto: Www.crvenazvezdafk.com

Stanković miran

- To svi znamo već odavno, tako da nije opterećenje, matematika je prosta i jednostavna. Mi ćemo se baviti samo nama, nemamo razloga da se bavimo drugima, jer opet sve zavisi od nas. Pobeda vuče pobedu, pobeda donosi tri boda, matematika je kristalno jasna. Ukoliko se desi desilo se, ako se ne desi idemo do kraja, idemo utakmicu po utakmicu - rekao je Dejan Stanković i nastavio:

- Posle Pančeva ide nešto najlepše, a to je večiti derbi, tako da ima lepih utakmica do kraja prvenstva, a sad da li će to biti sutra ili za četiri, sedam ili 15 dana to meni ne menja ništa, meni je bitno da mi ekipa izgleda dobro.