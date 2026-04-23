Trener fudbalera TSC-a Tomislav Sivić rekao je pred gostovanje Spartaku u Subotici da je za njegov tim svaka utakmica u plej-autu Super lige Srbije finale.

"Svaki derbi nosi posebnu težinu, a u ovoj fazi prvenstva svaki meč je neizvestan. Spartak igra bolje nego što tabela pokazuje i sigurno nas očekuje težak zadatak, ali mi smo fokusirani na sebe, imamo svoj cilj i idemo po nova tri boda", rekao je Sivić, preneo je klub.

Fudbaleri TSC-a gostuju danas ekipi Spartaka u Subotici, u utakmici drugog kola plej-auta Super lige Srbije.

TSC je dva puta savladao Spartak ove sezone, ali je Sivić istakao da te pobede ne znače mnogo pred predstojeći duel.

"Derbi utakmice su uvek nepredvidive. Spartak može da igra rasterećenije jer je pred ispadanjem, ali za nas je svaki meč u plej-autu finale. Znamo da će dati maksimum, 120 odsto sebe, što poštujemo, ali i mi ćemo učiniti sve i pružiti 125 odsto, da osvojimo bodove", poručio je trener TSC-a.

Sivić je ukazao i na kadrovske probleme pred utakmicu.

"Nova glavobolja nam je što Krstić i Jovičić neće igrati zbog kartona, a povređeni igrači se još nisu oporavili. Ipak, atmosfera u timu je odlična posle važne pobede (protiv Napretka), a igrači koji su na raspolaganju spremni su da odgovore zadatku i pokušaju da donesu nova tri boda", rekao je on.

Tim iz Bačke Topole je 12. na tabeli domaćeg šampionata sa 37 bodova, dok je Spartak pretposlednji sa 21 bodom.

Utakmica se igra večeras od 20.00 na Gradskom stadionu u Subotici.

Beta