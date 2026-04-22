Tačno deceniju nakon što su na senzacionalan način osvojio titulu u Premijer ligi, Lester je ispao u treći rang engleskog fudbala.

U meču 44. kola Čempionšipa, Lisice su odigrale 2:2 protiv Hula, ali taj bod nije bio dovoljan da ekipa zadrži nadu u opstanak. Dva kola pre kraja sezone Lester se nalazi na 23. mestu sa 42 osvojena boda, dok prvi tim iznad crte, Blekburn, ima nedostižnih 49.

Tako je klub koji je u sezoni 2015/2016 ispisao jednu od najlepših bajki u istoriji fudbala – osvojivši titulu uprkos minimalnim očekivanjima – sada doživeo potpuni kolaps i pad u treću ligu.

Na stadionu King Power Stadium nakon poslednjeg sudijskog zvižduka viđene su potresne scene. Navijači su ostali u neverici, mnogi sa suzama u očima, svesni da njihov klub naredne sezone čeka igranje u znatno nižem rangu.

Emocije nisu krili ni igrači. Kamere su zabeležile slomljene fudbalere na terenu.

Od bajke do tragedije...