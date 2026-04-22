17:28

27. minut - Stativa

Demba Sek pokušao iz teškog ugla da pogodi gol, ali je uspeo da zatrese samo stativu!

17:26

25. minut - Bez uzbuđenja na "Karađorđu"

Za sada mirna utakmica. Bez mnogo šansi sa obe strane. Muče se obe ekipe da priđu golu protivnika.

17:19

18. minut - Pokušaj Ugrešića

Njegov udarac sa više od 20 metara završava preko gola domaće ekipe. 

17:18

13. minut - Korner za Partizan

Trifunović je napravio dribling na levoj strani, napao je Lazara Nikolića koji je izbacio loptu u korner.

17:05

4. minut - Prva šansa na meču

Za Vojvodinu! Lazar Ranđelović pravi poteškoće odbrani Partizana - sjajna akcija Vojvodine, ali gola nema. Udarac Ranđelovića je bio neprecizan.

17:05

Stanje na tabeli Super lige Srbije



17:00

Meč je počeo!

Sudija Nenad Minaković označio je početak utakmice. 

16:53

Sastavi

Vojvodina: Rosić – Baros, Suč, Crnomarković, Sukačev – Savićević, Petrović – Nikolić, Veličković, Ranđelović – Meri;

Partzan: Milošević – Roganović, Milić, Mitrović, Đurđević – Zdjelar, Ugrešić – Sek, Vukotić, Trifunović – A. Kostić.

16:51

Bitka za drugo mesto

Fudbaleri Vojvodine i Partizana sastaju se u 2. kolu plej-ofa Superlige Srbije, u derbiju i borbi za drugo mesto. 

Ukoliko Vojvodina pobedi Partizan ili u Novom Sadu bude nerešeno - Crvena zvezda bi trijumfom u Pančevu došla do devete uzastopne titule. Ako crveno-beli odigraju nerešeno protiv Železničara, pobeda Vojvodine protiv Parnog valjka ponovo će značiti da ćemo imati poznatog šampiona posle dva kola plej-ofa.