VOJVODINA - PARTIZAN: Stativa!
Fudbaleri Vojvodine i Partizana igraju meč drugog kola plej-ofa Super lige Srbije.
27. minut - Stativa
Demba Sek pokušao iz teškog ugla da pogodi gol, ali je uspeo da zatrese samo stativu!
25. minut - Bez uzbuđenja na "Karađorđu"
Za sada mirna utakmica. Bez mnogo šansi sa obe strane. Muče se obe ekipe da priđu golu protivnika.
18. minut - Pokušaj Ugrešića
Njegov udarac sa više od 20 metara završava preko gola domaće ekipe.
13. minut - Korner za Partizan
Trifunović je napravio dribling na levoj strani, napao je Lazara Nikolića koji je izbacio loptu u korner.
4. minut - Prva šansa na meču
Za Vojvodinu! Lazar Ranđelović pravi poteškoće odbrani Partizana - sjajna akcija Vojvodine, ali gola nema. Udarac Ranđelovića je bio neprecizan.
Stanje na tabeli Super lige Srbije
Sastavi
Vojvodina: Rosić – Baros, Suč, Crnomarković, Sukačev – Savićević, Petrović – Nikolić, Veličković, Ranđelović – Meri;
Partzan: Milošević – Roganović, Milić, Mitrović, Đurđević – Zdjelar, Ugrešić – Sek, Vukotić, Trifunović – A. Kostić.
Bitka za drugo mesto
Fudbaleri Vojvodine i Partizana sastaju se u 2. kolu plej-ofa Superlige Srbije, u derbiju i borbi za drugo mesto.
Ukoliko Vojvodina pobedi Partizan ili u Novom Sadu bude nerešeno - Crvena zvezda bi trijumfom u Pančevu došla do devete uzastopne titule. Ako crveno-beli odigraju nerešeno protiv Železničara, pobeda Vojvodine protiv Parnog valjka ponovo će značiti da ćemo imati poznatog šampiona posle dva kola plej-ofa.