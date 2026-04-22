Naime pet kola pre kraja sezone "pevci" se, posle 15 mečeva bez pobede, nalaze u zoni ispadanja i "smeši" im se najgori scenario. Ekipa iz Londona ima dva boda manje od prvog tima "iznad crte", a to je Vest Hem.

De Zerbi koji je već treći trener ekipe ove sezone, nedavno izjavio da je igračima potrebnma "promena mentaliteta" i klub je reagovao - angažovaće psihologa.

U oglasu koji je Totenhem objavio na društvenoj mreži "LinkedIn", klub je naveo da traže "izuzetnog psihologa za performanse" koji će pružiti psihološku podršku zasnovanu na već potvrđenim radom sa elitnim igračima.

"Posao obuhvata individualnu podršku igračima, sistemski rad u trenerskom i stručnom štabu za performanse i kontinuirani razvoj psihološki informisane kulture performansi u celom timu. Posao zahteva stručnjaka koji je kredibilan, diskretan i veoma efikasan u okruženju Premijer lige, sposoban da izgradi poverenje sa igračima i trenerima, dok istovremeno radi sa profesionalnom strogošću koja se očekuje na najvišem nivou igre", glasi oglas Totenhema.

Naredni meč "pevci" igraju protiv poslednjeplasiranog tima na tabeli Vulverhemptona.