Njegov klub Bajern iz Minhena je u subotu saopštio da će Gnabri odsustvovati duže vreme, pošto je pokidao mišić desne butine, a 30-godišnji fudbaler potvrdio je da neće igrati ove sezone.

"Poslednjih nekoliko dana je bilo teško procesuirati. Sezona Bajerna u kojoj još ima za šta da se igra, nakon osvojene titule u Bundesligi za vikend. A što se tiče sna o Svetskom prvenstvu sa Nemačkom - nažalost za mene je završen", naveo je Gnabri na društvenim mrežama.

"Kao i ostatak nacije, navijaću za momke od kuće. Sada je vreme da se fokusiram na oporavak i povratak na teren za pripreme za novu sezonu", dodao je on.

Gnabri je ove sezone postigao osam golova i asistirao za još sedam.

Bio je starter na svim kvalifikacionim utakmicama za Svetsko prvenstvo, kao i dvema prijateljskim utakmicama reprezentacije u martu, i smatran je sigurnim starterom u utakmicama na predstojećem prvenstvu u SAD, Kanadi i Meksiku.

Odigrao je 59 utakmica za reprezentaciju i postigao 26 golova.

(Beta)