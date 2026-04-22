Bajern je poveo golom Harija Kejna u 22. minutu, a konačan rezultat postavio je Luis Dijas u trećem minutu nadoknade vremena.

U drugom polufinalu u četvrtak igraju branilac trofeja Štutgart i Frajburg.

Finale je na programu 23. maja na Olimpijskom stadionu u Berlinu.

Bajern je u nedelju odbranio titulu u Bundesligi.

Ekipa Vensana Kompanija ove sezone ima šansu i za treći trofej, pošto se plasirala u polufinale Lige šampiona gde će igrati protiv branioca titule Pari Sen Žermena.

