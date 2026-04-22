Fudbaleri Bajerna iz Minhena plasirali su se u finale Kupa Nemačke, pošto su u Leverkuzenu pobedili domaći Bajer 2:0.
BAJERN U FINALU KUPA NEMAČKE: Kejn i Dijas odveli tim iz Minhena u borbu za titulu
Bajern je poveo golom Harija Kejna u 22. minutu, a konačan rezultat postavio je Luis Dijas u trećem minutu nadoknade vremena.
U drugom polufinalu u četvrtak igraju branilac trofeja Štutgart i Frajburg.
Finale je na programu 23. maja na Olimpijskom stadionu u Berlinu.
Bajern je u nedelju odbranio titulu u Bundesligi.
Ekipa Vensana Kompanija ove sezone ima šansu i za treći trofej, pošto se plasirala u polufinale Lige šampiona gde će igrati protiv branioca titule Pari Sen Žermena.
(Beta)
