Nedugo nakon što je isključen sa utakmice zbog reakcije na suđenje Vahid Halilhodžić je imao emotivno izlaganje.

Čuveni stručnjak iz Bosne i Hercegovine koji je ostavio veliki trag u Nantu kao igrač i kao trener, preuzeo je nedavno ovaj tim još jednom, ali je pred njim bio izuzetno težak zadatak da ostavi ekipu u Ligi 1.

Deluje da neće uspeti.

U sredu uveče je Nant kao gost poražen od PSŽ-a rezultatom 3:0.

"Posle ovog meča, verovatno je sve gotovo. Zaista mi je žao i tužan sam zbog Nanta", rekao je Halilhodžić vidno emotivno iscrpljen i dodao:

"Nikada nisam video ovako nešto u karijeri. Imam osećaj da je sve protiv nas. Otkako sam došao, sve je protiv nas. Možda sam proklet. Zaista sam tužan. Bolno je videti Nant u ovakvoj situaciji. Da sam došao mesec dana ranije, možda bi mnogo toga bilo drugačije".

Vahid Halilhodžić

Osvrnuo se na utakmicu protiv Parižana.

"Igrali smo protiv fudbalskog čudovišta. Ovo je najbolji tim na svetu", poručio je čuveni trener.

Na četiri utakmice do kraja prvenstva Nant je 17. na tabeli sa 20 bodova, pet manje od Oksera koji će, kako sada stoje stvari igrati baraž za opstanak, a devet bodova manje od Nice koja je trenutno na poziciji koja garantuje igranje Lige 1 i naredne sezone.

