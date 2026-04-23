Priča o Maksu Tonetu, nekadašnjem fudbalskom reprezentativcu Italije i njegovom "novom poslu" jedna je od najzanimljivijih sportskih vesti sa Apenina u poslednjih nekoliko dana.

Bivši fudbaler Rome, Sampdorije i Milana Maks Toneto počeo da radi kao vozač za Uber u Rimu.

Maks Toneto u poseti FS Italije Foto: IPA, Independent Photo Agency Srl / Alamy / Profimedia

Za upravljačem

Ovu informaciju plasirali su mediji "La Repubblica" i "Sportmediaset", a sam Maks Toneto (51) putem društvenih mreža polovinom aprila podelio je nekoliko videa, kako se automobilom probija kroz rimsku gužvu.

Mnogi bi odmah pomislili da je Maks Toneto bankrotirao i potrošio sav novac koji je zaradio kao fudbaler, ali nije tako. Italijan nije prinuđen da vozi Uber da bi preživeo. Razlog zašto se odlučio na ovakav potez zapravo je preduzetničke prirode i iz praktičnih pobuda.

Da pobedi birokratiju

O čemu se zapravo radi? Maks Toneto je odlučio da pokrene sopstveni biznis u sektoru privatnog prevoza (tzv. NCC – noleggio con conducente, što je italijanski ekvivalent licenciranog prevoza putnika sa vozačem). Kako bi dobio sve potrebne dozvole i licence za svoju firmu u Italiji, zakon zahteva da vozač provede određeni broj sati za volanom i stekne "realno" iskustvo u radu sa klijentima.

Umesto da taj proces vidi kao dosadnu birokratiju, Toneto je odlučio da sam sedne za volan i preko platforme Uber "odradi" te obavezne sate. Želeo je da iz prve ruke nauči kako funkcioniše servis, šta klijenti traže i kako se upravlja logistikom prevoza, pre nego što u potpunosti pokrene svoju kompaniju.

Uvek bio i ostao profi

Maks Toneto je u svojoj karijeri odigrao preko 450 utakmica u Seriji A i bio deo čuvene generacije Rome koja je osvojila dva Kupa Italije 2007. i 2008, kao i Superkup 2007, pa je poprilično neobično videti takvu fudbalsku figuru u ulozi vozača. Ipak, on se prema ovome odnosi vrlo profesionalno, ne krije svoj identitet, već to koristi kao deo svog procesa edukacije za novi posao.

Iako bi se na prvo ruku mogao doneti zaključak da se radi o skandalu ili finansijskoj propasti, jasno je da to nije tačno, već da je Maks Toneto doneo o vrlo pragmatičan i pomalo simpatičan potez. Pokazuje čoveka koji se ozbiljno priprema za život nakon fudbala u sektoru koji mu je očigledno zanimljiv.

Ima već 200 vožnji

Do sada je, prema izveštajima od pre neki dan, Maks Toneto uspešno obavio već blizu 200 vožnji, a mnogi putnici su to iskoristili da proćaskaju sa njim o njegovim danima u dresu "Vučice".

Maks Toneto upisao je jednu utakmicu u dresu reprezentacije Italije, protiv Farskih ostrva u kvalifikacijama za Evropsko prvenstvo 2008. godine. Karijeru je završio dve godine kasnije, posle 84 utakmice i jednog gola u dresu Rome.