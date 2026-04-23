Priča koja poslednjih nedelja trese Italiju i ceo fudbalski svet deo je velike afere koja se u medijima već naziva jednom od najprljavijih u svetu sporta u poslednjih nekoliko godina.

Iako istraga još traje, u javnosti se sve češće povezuje sa krugovima profesionalnih fudbalera iz Serie A (brojka ide do čak 70 poznatih fudbalera), ali i sa ljudima iz njihovog najbližeg okruženja - agentima, prijateljima i "organizatorima" noćnog života.

Kako je sve funkcionisalo?

Prema dokumentima do kojih su došli istražitelji, čitava mreža funkcionisala je gotovo kao dobro uhodan sistem: luksuzni hoteli, ekskluzivni klubovi i veliki broj devojaka koje su angažovane kao pratilje, hostese ili društvo za stolom. U prisluškivanim razgovorima pominje se više od stotinu žena, među kojima ima i veoma mladih, što je dodatno podiglo uzbunu u javnosti.

Droga u žiži

Jedan od najkontroverznijih detalja koji je isplivao jeste upotreba takozvanog „gasa za smeh“, poznatog i kao „droga balon“. Reč je o supstanci koja izaziva kratkotrajnu euforiju, ali ne ostavlja tragove u organizmu, pa ne podleže doping kontrolama. Upravo zato je, prema sumnjama istražitelja, bila popularan izbor među sportistima - omogućavala je provod bez straha od sankcija.

Iz jednog presretnutog razgovora vidi se koliko je sve bilo opušteno i uigrano:

„Mi smo u Duki, u Me Milanu, potrebni su nam baloni“, na šta stiže odgovor: „U redu, poslaću nekoga“. Taj kratak dijalog otkriva da se u luksuznom hotelu ME Milan Il Duca nalazila devojka u društvu fudbalera, koja je bez problema mogla da naruči ovu supstancu - što ukazuje na postojanje čitave mreže koja je to omogućavala.

Italijanski mediji nagoveštavaju da bi u nastavku istrage mogli da budu obuhvaćeni i neki veoma poznati igrači. Upravo zato se ova afera sve češće poredi sa ranijim skandalima koji su uzdrmali italijanski fudbal, jer ne pogađa samo teren, već i imidž čitavog sporta.

Kako istraga napreduje, deluje da je ovo tek početak priče koja bi mogla da ima mnogo veće posledice nego što se u prvi mah mislilo.