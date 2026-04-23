Iran se, prema dostupnim informacijama, i dalje priprema za nastup na turniru koji počinje u junu u Sjedinjenim Američkim Državama, dok je FIFA saopštila da su utakmice grupne faze u Los Anđelesu i Sijetlu planirane bez promena.

Ideju o eventualnoj zameni Italijom izneo je Paolo Zampoli, specijalni izaslanik za globalna partnerstva, što je izazvalo oštre reakcije u Italiji.

Italijanski ministar sporta Andrea Abodi poručio je da takav scenario "nije moguć i nije dobra ideja", dok je predsednik Italijanskog olimpijskog komiteta Lučiano Bunfiljio naglasio da bi takvo rešenje bilo uvredljivo za sport.

"Morate da zaslužite plasman na Svetsko prvenstvo", izjavio je Bunfiljio, dok je ministar finansija Italije Đankarlo Đorđeti predlog nazvao "sramnim".

Italija je propustila plasman na treći uzastopni Mundijal, iako je četvorostruki šampion sveta, što je dovelo i do promena u vrhu reprezentacije i saveza. Iran je, s druge strane, bio među prvima koji su obezbedili plasman kroz azijske kvalifikacije.

Iranska ambasada u Rimu oštro je reagovala, poručivši da "fudbal pripada ljudima, a ne politici" i optužila SAD za političke pritiske oko učešća na turniru.

Svetsko prvenstvo u fudbalu 2026, koje zajednički organizuju SAD, Meksiko i Kanada, i dalje je pod pažnjom javnosti zbog političkih tenzija, iako Fifa insistira da će svi učesnici nastupiti prema planu.

(Beta)