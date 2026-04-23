Nojer je  posle pobede Bajerna protiv Bajera iz Leverkuzena u polufinalu Kupa Nemačke poručio da još nije vreme za konačnu odluku.

"Neću još ništa da objavljujem, ali stvari trenutno izgledaju dobro", kazao je Nojer.

 Zvanične potvrde još uvek nema, ali u Bajernu su uvereni da će ugovor biti produžen do juna 2027. godine i da će sjajni Nojer još godinu dana čuvati mrežu tima u koji je stigao davne 2011. godine iz Šalkea i sa njim osvojio sve što je mogao.

Bajern će do kraja ove sezone pokušati da osvoji "tripletu". Bundesligu je već "rešio", u finalu domaćeg Kupa čeka Štutgart ili Frajburg, dok će u polufinalu Lige šampiona odmeriti snage sa aktuelnim prvakom Evrope Pari Sen Žermenom.

Ne propustiteFudbalNOJER NA RASKRSNICI! Golman Bajerna odlučuje o svojoj budućnosti!
Nojer na utakmici protiv Pafosa
FudbalNOVI UDARAC ZA BAJERN: Manuel Nojer ponovo van terena zbog povrede lista
Nojer na utakmici protiv Pafosa
FudbalPROBLEM ZA BAVARCE: Golman Bajerna Nojer nekoliko nedelja van terena zbog povrede
Nojer na utakmici protiv Pafosa
FudbalBAJERN UNIŠTIO RIVALA, A HRVAT SLAVNOG GOLMANA! Pogledajte golčinu zbog koje je čuveni Nemac poludeo
Nojer na utakmici protiv Pafosa

Navijači Vojvodine zapalili obeležja Partizana na "Karađorđu" Izvor: MONDO/Milutin Vujičić