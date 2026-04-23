Slavnom golmanu Bajena Manuelu Nojeru koji ima 40 godina, ugovor sa novim-starim šampionom Nemačke ističe 30. juna, a on dalje navijače i javnost drži u neizvesnosti oko svoje budućnosti.
NE ODUSTAJE
POZNATO GDE NOJER NASTAVLJA KARIJERU? Legendarni golman prelomio...
Nojer je posle pobede Bajerna protiv Bajera iz Leverkuzena u polufinalu Kupa Nemačke poručio da još nije vreme za konačnu odluku.
"Neću još ništa da objavljujem, ali stvari trenutno izgledaju dobro", kazao je Nojer.
Zvanične potvrde još uvek nema, ali u Bajernu su uvereni da će ugovor biti produžen do juna 2027. godine i da će sjajni Nojer još godinu dana čuvati mrežu tima u koji je stigao davne 2011. godine iz Šalkea i sa njim osvojio sve što je mogao.
Bajern će do kraja ove sezone pokušati da osvoji "tripletu". Bundesligu je već "rešio", u finalu domaćeg Kupa čeka Štutgart ili Frajburg, dok će u polufinalu Lige šampiona odmeriti snage sa aktuelnim prvakom Evrope Pari Sen Žermenom.
