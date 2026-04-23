Nojer je posle pobede Bajerna protiv Bajera iz Leverkuzena u polufinalu Kupa Nemačke poručio da još nije vreme za konačnu odluku.

Zvanične potvrde još uvek nema, ali u Bajernu su uvereni da će ugovor biti produžen do juna 2027. godine i da će sjajni Nojer još godinu dana čuvati mrežu tima u koji je stigao davne 2011. godine iz Šalkea i sa njim osvojio sve što je mogao.