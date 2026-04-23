Fudbaleri Rajo Valjekana pobedili su na svom terenu Espanjol sa 1:0, u meču 33. kola španske Primere.
SEHIO KAMELJO PRESUDIO ESPANJOLU: Rajo Valjekano u završnici stigao do važnih bodova
Espanjol je mogao do vođstva u 74. minutu, ali je neprecizan sa penala bio Kike Garsija.
Pobedu Rajo Valjekanu doneo je Serhio Kameljo u 87. minutu.
Za Espanjol je ceo meč branio srpski golman Marko Dmitrović.
Rajo Valjekano zauzima 11. mesto na tabeli Primere sa 38 bodova, a Espanjol nakon 15. uzastopnog meča bez pobede ima isti učinak na 12. poziciji.
U narednom kolu Espanjol dočekuje Levante, a Rajo Valjekano na svom terenu igra protiv Real Sosijedada.
(Beta)
