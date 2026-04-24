Toronto je u okviru MLS-a osvojio bod protiv Filadelfije, a u utakmici koja je završena rezultatom 3:3 Luka Gavran je apsolutni heroj svog tima.

Filadelfija je u 52. minutu stigla do dva gola prednosti, ali je u 64. minutu rezultat bio 2:2.

Gosti su u 89. minutu stigli do prednosti, a onda je, u 96. minutu kanadski golman hrvatskog porekla postigao gol za konačnih 3:3.

Luka Gavran, gol na utakmici Toronto - Filadelfija

