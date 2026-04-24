Hrvatski golman Luka Gavran je postigao gol kojim je spasio svoj tim.
KAKVO JE OVO LUDILO! Golman Luka postigao gol u 96. minutu i postao apsolutni heroj svog tima
Toronto je u okviru MLS-a osvojio bod protiv Filadelfije, a u utakmici koja je završena rezultatom 3:3 Luka Gavran je apsolutni heroj svog tima.
Filadelfija je u 52. minutu stigla do dva gola prednosti, ali je u 64. minutu rezultat bio 2:2.
Gosti su u 89. minutu stigli do prednosti, a onda je, u 96. minutu kanadski golman hrvatskog porekla postigao gol za konačnih 3:3.
Luka Gavran, gol na utakmici Toronto - Filadelfija Foto: Eyepix / Sipa USA / Profimedia, Curtis Wong / Zuma Press / Profimedia
Pogledajte kako je to izgledalo:
