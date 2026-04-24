Fudbaleri Betisa i Real Madrida odigrali su u Sevilji nerešeno 1:1, u meču 32. kola španske Primere.
BETIS DO REMIJA U NADOKNADI VREMENA: Hektor Belerin ostavio Real Madrid bez pobede
Poveo je Real golom Vinisijusa Žuniora u 17 minutu, a izjednačenje domaćinu doneo je Hektor Belerin pogotkom u četvrtom minutu sudijske nadoknade vremena.
Real je drugi sa 74 bodova, i ima osam manje i utakmicu više odigranu od prvoplasirane Barselone. Betis je peti sa 50 bodova.
U narednom kolu, Real će u Barseloni gostovati Espanjolu, dok će Betis dočekati Ovijedo.
(Beta)
