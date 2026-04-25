Golman Eskišehira, Broa Gojmen, postao glavna tema na društvenim mrežama zbog neverovatnog kiksa.

Naizgled bezopasna situacija pretvorila se u pravi šok – Gojmen je potpuno pogrešno procenio let lopte, a kada je shvatio grešku, pokušao je panično da se vrati ka golu. Ipak, bilo je kasno.

Lopta ga je potom pogodila u leđa i odbila se pravo do protivničkog igrača, koji nije imao težak zadatak – rutinski je poslao loptu u mrežu i kaznio neverovatnu grešku čuvara mreže.

Snimak ove situacije ubrzo je preplavio internet i postao viralan, a mnogi navijači već ga svrstavaju među najveće golmanske kikseve u skorije vreme.

Ovakve greške retko se viđaju i sigurno će još dugo proganjati turskog golmana.