Nesvakidašnja scena viđena je na utakmici niželigaša u Turskoj.
GOLMANE, PAZI LOPTA! Urnebesan kiks u Turskoj! Ljudi gledaju snimak i vrište od smeha! (VIDEO)
Golman Eskišehira, Broa Gojmen, postao glavna tema na društvenim mrežama zbog neverovatnog kiksa.
Naizgled bezopasna situacija pretvorila se u pravi šok – Gojmen je potpuno pogrešno procenio let lopte, a kada je shvatio grešku, pokušao je panično da se vrati ka golu. Ipak, bilo je kasno.
Lopta ga je potom pogodila u leđa i odbila se pravo do protivničkog igrača, koji nije imao težak zadatak – rutinski je poslao loptu u mrežu i kaznio neverovatnu grešku čuvara mreže.
Snimak ove situacije ubrzo je preplavio internet i postao viralan, a mnogi navijači već ga svrstavaju među najveće golmanske kikseve u skorije vreme.
Ovakve greške retko se viđaju i sigurno će još dugo proganjati turskog golmana.
