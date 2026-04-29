U pitanju je 23-godišnja sutkinja Đulijana Viđile, mlada arbitarka koja je svojim izgledom, harizmom i nastupom na terenu privukla ogromnu pažnju javnosti, ali i doprinosi brojnosti na stadionima u Italiji, navodi ugledna italijanska "Gazeta delo Sport".

Dok na terenu u sudijskoj uniformi deli pravdu i donosi važne odluke u mečevima Serije D, četvrtog ranga italijanskog fudbala, van terena vodi potpuno drugačiji život koji prati više od 175.000 ljudi na Instagramu.

Upravo tamo redovno objavljuje fotografije sa putovanja, plaže i privatnih trenutaka, a posebno veliku pažnju izazivaju slike u tanga kupaćim kostimima koje izazivaju brojne komentare.

Prema pisanju italijanskih medija, njeno pojavljivanje na utakmicama često znači i veću posetu na tribinama, jer mnogi žele uživo da vide atraktivnu sutkinju o kojoj se sve više priča. Ipak, nije sve samo u izgledu – Đulijana važi za jednu od najperspektivnijih mladih sudija u Italiji.

Već sada sudi utakmice u seniorskoj konkurenciji i za svoje nastupe redovno dobija visoke ocene od Italijanskog sudijskog saveza. Stručnjaci smatraju da je samo pitanje vremena kada će napraviti iskorak ka profesionalnom fudbalu i dobiti priliku da sudi u višim rangovima takmičenja.

Rođena u Ćezeni, Viđile na svom Instagram profilu često ističe poruku "Pritisak je privilegija", što najbolje opisuje njen brz uspon i način na koji se nosi sa pažnjom javnosti. Mnogi veruju da bi upravo ona u budućnosti mogla da postane jedno od najpoznatijih lica italijanskog suđenja i da jednog dana deli pravdu i u Seriji A.

Novak Đoković i sutkinja Marija Čičak Izvor: Eurosport