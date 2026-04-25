Slušaj vest

Jedini gol postigao je Rajan Sesenjon u 43. minutu.

Njegov saigrač Timoti Kastanj postigao je gol u 66. minutu, ali je posle upotrebe VAR tehnologije pogodak poništen zbog ofsajda.

Fulam je ostvario 14. pobedu i na 10. mestu ima 48 bodova, bod manje od Bornmuta na sedmom mestu, poslednjem koje vodi u evropska takmičenja, odnosno Ligu konferencija.

Aston Vila je pretrpela 10. poraz i četvrta je na tabeli sa 58 bodova, koliko ima i trećeplasirani Mančester siti, koji ima utakmicu manje. Liverpul ima tri boda manje i utakmicu manje na petom mestu na tabeli.

(Beta)