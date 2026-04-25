Majnc je na poluvremenu imao tri gola prednosti, a poveo je golovima Dominika Kora u 15. minutu, Pola Nebela u 29. i Šeralda Bekera u drugom minutu nadoknade prvog poluvremena.

Bajern je smanjio golovima Nikolasa Džeksona u 53. minutu i Majkla Olisea u 73, a izjednačio je Džamal Musijala u 81. minutu.

Pobedu šampionu obezbedio je Hari Kejn u 83. minutu.

Bajern, koji je u prošlom kolu odbranio titulu, ima 82 boda na prvom mestu na tabeli, a Majnc ima 34 boda na 10. mestu.

Fudbaleri Hajdenhajma pobedili su na svom terenu Sankt Pauli 2:0 i zadržali šanse za opstanak.

Golove su postigli Budu Zivzivadze u trećem minutu i Eren Dinkči u 82. minutu.

Posle pete pobede u prvenstvu Hajdenhajm je poslednji sa 22 boda i ima četiri boda manje od Sankt Paulija koji je na 16. mestu koje vodi u baraž za opstanak.

Fudbaleri Bajera iz Leverkuzena pobedili su na gostujućem terenu Keln 2:1.

Bajer je poveo golovima Patrika Šika u 43. minutu iz jedanaesterca i 52. minutu, a konačan rezultat postavio je Luka Valdšmit u 78. minutu. Posle 16. pobede Leverkuzen se popeo na peto mesto na tabeli sa 55 bodova, a Keln zauzima 13. mesto sa 31 bodom.

U ostalim utakmicama Augsburg je na svom terenu odigrao nerešeno 1:1 protiv Ajntrahta iz Frankfurta, a Volfsburg je kao domaćin odigrao 0:0 protiv Borusije iz Menhengladbaha.

(Beta)