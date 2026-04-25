"Znamo da imamo veliku prednost, ali još ima utakmica. Zvuči kao kliše, ali je istina. Moramo da odigramo ovo do kraja pre nego što postanemo šampioni", rekao je Fermin.

Barselona je blizu osvajanja druge uzastopne titule u Primeri nakon što su Fermin i Markus Rašford doneli danas pobedu toj ekipi od 2:0 protiv Hetafea, u utakmici 32. kola.

Ekipa Barselone je povećala razliku u odnosu na drugoplasirani Real Madrid na 11 bodova, samo pet utakmica pre kraja, uključujući i "klasiko" koji će se igrati 10. maja na stadionu Kamp Nou.

Fermin je svoj gol na današnjoj utakmici posvetio povrećenom Laminu Jamalu, vodećem strelcu i asistentu Barselone, koji će propustiti ostatak sezone zbog povrede.

Nakon što je postigao gol, Fermin je prekrstio ruke i prstima napravio znak "304" koji Jamal koristi da proslavi svoje golove.

"Želim da mu pošalje veliki zagrljaj odavde. On je veoma važan za nas. Šteta što ne može da igra, ali sada treba dobro da se oporavi i da igra na Svetskom prvenstvu", rekao je Fermin.

Fudbaleri Barselone će u narednom kolu Primere gostovati Osasuni.

(Beta)