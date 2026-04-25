"Znamo da imamo veliku prednost, ali još ima utakmica. Zvuči kao kliše, ali je istina. Moramo da odigramo ovo do kraja pre nego što postanemo šampioni", rekao je Fermin.

Barselona je blizu osvajanja druge uzastopne titule u Primeri nakon što su Fermin i Markus Rašford doneli danas pobedu toj ekipi od 2:0 protiv Hetafea, u utakmici 32. kola.

Ekipa Barselone je povećala razliku u odnosu na drugoplasirani Real Madrid na 11 bodova, samo pet utakmica pre kraja, uključujući i "klasiko" koji će se igrati 10. maja na stadionu Kamp Nou.

Fermin je svoj gol na današnjoj utakmici posvetio povrećenom Laminu Jamalu, vodećem strelcu i asistentu Barselone, koji će propustiti ostatak sezone zbog povrede.

Nakon što je postigao gol, Fermin je prekrstio ruke i prstima napravio znak "304" koji Jamal koristi da proslavi svoje golove.

"Želim da mu pošalje veliki zagrljaj odavde. On je veoma važan za nas. Šteta što ne može da igra, ali sada treba dobro da se oporavi i da igra na Svetskom prvenstvu", rekao je Fermin.

Fudbaleri Barselone će u narednom kolu Primere gostovati Osasuni.

(Beta)

Ne propustiteFudbalPOBEDA BARSELONE U SENCI POVREDE LAMINA JAMALA: Sa penala presudio Selti, pa zabrinuo celu Španiju
Barselona
FudbalBARSA OTIŠLA NA +7 Levandovski može i ramenom, Gonsales "pucao" Atletiku u noge
Barselona
FudbalGRADSKA UPRAVA DALA DOZVOLU: Barselona može da poveća kapacitet Kamp Noua na gotovo 63.000 mesta
Kamp Nou u novom ruhu - stadion Barselone
FudbalBARSELONA UBEDLJIVA: Marjorka ponižena u gostima
Barselona

Huligani tukli fudbalere Izvor: Fudbalski savez Vojvodine