Svet fudbala ostao je krajem aprila 2014. godine zavijen u crno.

Posle dve i po godine borbe s kancerom parotidne žlezde, preminuo je mladi trener Barselone Tito Vilanova. Bilo mu je samo 45 godina.

Vilanova je preminuo u bolnici "Širon" u Barseloni, gde je dan ranije operisan od tumora na grlu i jednjaku.

Čudesan tandem sa Pepom Gvardiolom

Fransesk Tito Vilanova Bajo rođen je 17. septembra 1968. godine u Belkairu, predgrađu Đirone.

Juniorsku karijeru je proveo u Barseloni, a potom je igračku karijeru gradio preko C i B tima ovog kluba. Međutim, nije bio ni blizu prvog tima po kvalitetu, pa je od 1990. do 2001. godine igrao za ekipe srednjeg ranga u Španiji, poput Selte, Majorke, Ljeide, Elčea...

Imao je samo 35 godina kada se otisnuo u trenerske vode. U Barselonu se vratio 2007. godine kao pomoćnik u B timu, da bi posle godinu dana prešao u A tim, gde je postao pomoćnik slavnom Pepu Gvardioli.

U naredne četiri sezone, tri puta je osvojio prvenstvo Španije, dva puta Kup Španije, tri puta Superkup Španije, dva puta Ligu šampiona, dva puta UEFA Superkup i dva puta Svetsko klupsko prvenstvo. Čak 14 trofeja uzeo je ovaj tandem.

Kada je Gvariola napustio "Kamp Nou", Vilanova ga je nasledio sa velikim uspehom i osvojio titulu u sezoni 2012/13.

Te godine je proglašen i za najboljeg trenera u sezoni.

Borba sa opakom bolešću

I kada su navijači očekivali da Tito nalik na Pepa stvori svoju dinastiju sa Barselonom, usledila je šokantna vest - Vilanova boluje od raka.

Borac u životu, Vilanova se žestoko suprotstavio opakoj bolesti. Vodio je ekipu i bolestan, čak i na daljinu. Dva puta je pobedio bolest, ali je ona bila uporna - vratila se i treći put u 30 meseci.

- Kad se kancer vrati u kratkom periodu, situacija nikako ne može biti dobra. Bez obzira na uspešno odrađenu operaciju, nisam optimista - kazao je jedan od najpoznatijih španskih onkologa.

Na nesreću, tumor je nestao iz Vilanovinog života samo na godinu dana i za samo nekoliko dana počeo rapidno da napreduje. Tito je u lošem stanju stigao u kliniku „Širon“ u Barseloni, a posle poslednje operacije, nakratko su ga posetili članovi uže porodice.

- Titu je bilo veoma loše, operacija je bila iscrpljujuća, kao i cela prethodna nedelja. Lekari su uklonili tumor, ali nisu bili optimisti. Nažalost, Tito nije izdržao. Preminuo je - rekao je blizak Titov prijatelj samo dan kasnije.

Tito poslednje sate života proveo sa suprugom i poklonio joj sat

Porodica, familija i najbližni prijatelji oprostili su se od Tita Vilanove u jednostavnoj ceremoniji održanoj u crkvi Kastel de Peralada, u provinciji Đirona.

Supruga Montse, deca Šarlota i Adrija, kao i dvojica najbližih prijatelja iz detinjstva, reklo je poslednje zbogom bivšem treneru Barselone na način koji je sam Tito odabrao, bez velike pompe i prisustva javnosti. Vilanova je, kada je bio svestan da mu je ostalo još malo života, sam odredio ko će prisustvovati misi.

Izbor ove crkve ima duboko simbolično značenje po porodicu Vilanova, pošto su se upravo tu Montse i Tito venčali. Bila je to, prema zamisli Tita, posthumna oda njihovoj ljubavi.

Tito je poslednje sate života proveo sa svojom suprugom i tom prilikom učinio veoma emotivan gest. Svojoj životnoj saputnici poklonio je sat, poslednje sećanje na voljenu osobu i znak zahvalnosti što je bila uz njega u svakom momentu.

ČINJENICE: Hronologija Vilanovine bolesti

- 1. 7. 2008 - postao asistent trenera u stručnom štabu Pepa Gvardiole

- 22. 11. 2011 - dijagnostikovano da boluje od tumora grla i jednjaka

- 30. 11. 2011 - uspešno mu odstranjen kancer u bolnici u Barseloni

- 12. 2. 2012 - vratio se na mesto asistenta Pepa Gvardiole

- 15. 6. 2012 - potpisao dvogodišnji ugovor i postao 50. trener u istoriji kluba

- 12. 12. 2012 - lekari dijagnostikovali da se tumor jednjaka vratio

- 13. 12. 2012 - napušta klupu Barselone uz oboren rekord Primere po broju uzastopnih pobeda

- 20. 12. 1012 - operisan drugi put, ovog puta u poznatoj bolnici u Njujorku

- 17. 2. 2013 - uspešno se oporavio i završio tretman hemoterapije

- 2. 4. 2013 - vratio sa na kormilo Barselone, s kojom osvaja titulu uz rekordnih 100 bodova

- 19. 7. 2013 - zbog bolesti završava trenersku karijeru posle preporuke lekara

- 18. 4. 2014 - smešten u bolnicu Širon u Barseloni zbog problema s digestivnim traktom

- 24. 4. 2014 - operisan zbog tumora jednjaka i grla treći put za tri godine

- 25. 4. 2014 - Preminuo u bolnici "Širon"