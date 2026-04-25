Liverpul će morati da "sačeka i vidi" da li je napadač Mohamed Salah odigrao svoju poslednju utakmicu za taj klub nakon što se povredio na današnjoj utakmici Premijer lige protiv Kristal Palasa, rekao je trener tog fudbalskog tima Arne Slot.

Mohamed Salah plače zbog Dioga Žote Foto: Peter Byrne, PA Images / Alamy / Profimedia

"Prerano je reći, ali svi znamo Moa i koliko mu je teško da napusti teren. To što je napustio teren vam nešto govori, ali moramo da sačekamo i vidimo koliko je loše", rekao je Slot posle pobede od 3:1 protiv Palasa, preneli su britanski mediji.

Slot je rekao da mu je bilo na umu da bi to mogla da bude poslednja utakmica Salaha dok je napuštao teren.

"Prošlo mi je to kroz glavu jer je ostalo samo nekoliko nedelja, ali nadamo se da će ponovo igrati. Moraće da obavi pregleda, a onda moramo da sačekamo prognozu", naveo je Slot.

Bilo kakva teža povreda verovatno bi isključila Salaha iz njegovog poslednjeg nastupa protiv velikog rivala Mančester junajteda u gostima sledeće nedelje. On je postigao 16 golova na 18 utakmica protiv Junajteda.

Nakon toga, Liverpul dočekuje Čelsi 9. maja, gostuje Aston Vili 17. maja, pre nego što završi sezonu protiv Brentfoda.

Salah je zamenjen u 59. minutu današnje utakmice na Enfildu nakon što je pao držeći se za levu nogu. On je mogao da hoda bez pomoći dok je napuštao teren i pozdravio je navijače na Enfildu.

Egipatski reprezentativac je prošlog meseca objavio da će napustiti Liverpul na kraju sezone. ; Mohamed Salah je došao u Liverpul 2017. godine i osvojio je dve titule u Premijer ligi, Ligu šampiona, Fifa Svetsko klupsko prvenstvo, Uefa Superkup, FA kup i dva Liga kupa, kao i Komjuniti šild.