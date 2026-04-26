Karim Benzema nije daleko od kraja svoje karijere.

Trenutno napadač Al Hilala je ove sezone postigao 24 gola na 29 utakmica, a ugovor sa pomenutim klubom ga veže do 2027. godine.

Da li razmišlja da se vrati tamo gde je sve počelo, u ekipu Liona?

Romantika, makar za njega, nije rešenje.

"Nema šanse", rekao je on, pa dodao:

"Jednog dana se možda vratim kao funkcioner, ali kao igrač, nema šanse. Voleo bih da treniram mlade. Želeo bih da budem blizu mladih igrača, da im objasnim kako ja vidim fudbal".

Kurir sport / Sportske.net

