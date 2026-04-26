"Tobdžije" posle 34 odigrana kola imaju 73 boda, tri više od Sitija, ali i meč više.

Kako stvari stoje, Arsenal će morati da dobije sve četiri utakmice do kraja, ali mu i to ne garantuje osvajanje titule koju čeka pune 22 godine, jer vrlo lako može da se desi da će odlučivati gol-razlika, a iz tog ugla bi ovih 1:0 moglo da bude "malo".

"Morali smo da uradimo ono što je do nas. Pričali smo da je utakmica u našim rukama, kako ćemo joj pristupiti i da li možemo da pobedimo. Uspeli smo. Želeli smo veću razliku, nije bilo moguće, ali smo odradili posao", rekao je menadžer Arsenala Mikel Arteta, čija ekipa i dalje ne izgleda dobro.

Mogu li da se "prežive" naredne četiri utakmice?

"Možemo i 50. Koliko smo ih već odigrali? Tu smo gde jesmo. Ne očekujem posle 22 godine bez titule da će put biti niti lak, niti lep. Biće ovako kako je i spremni smo na to".

Svaka utakmica je sada bitna, ali svaka utakmice je teška sama po sebi.

"Veoma je teško pobeđivati u ovoj ligi, to znamo. Zato je broj bodova koje imamo sada drugačiji u odnosu na ranije godine. Liga je izuzetno konkurentna. Na poluvremenu je poruka bila jasna – moramo da damo drugi gol. Pokušali smo, ali kada niste dovoljno efikasni, morate da pronađete druge načine da pobedite", završio je Arteta.

Arsenal se sada okreće Ligi šampiona i gostovanju madridskom Atletiku u sredu, u prvom susretu polufinala. Nakon toga će u subotu biti domaćin Fulamu u 35. rundi Premijer lige i tada će morati da traži ubedljiv trijumf.

Kurir sport / Sportske.net

