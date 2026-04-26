Mančester siti je nastavio da ređa pobede. Juče su ''građani'' četvrtu godinu uzastopno uspeli da se plasiraju u finale engleskog FA kupa pobedom nad Sautemptonom od 2:1.

Siti je ovaj trijumf ostvario teže nego što se očekivalo, tek posle preokreta u finišu meča, pa će se za trofej boriti protiv boljeg iz današnjeg duela Čelsija i Lidsa.

Usledila je zatim pres konferencija, a Pep Gvardiola nije krio iznenađenje malim brojem novinara koji su se u tom trenutku nalazili u sali.

''Nema mnogo novinara ovde? Izgleda kao da utakmica nije važna. Ali oni pravi su ovde, zar ne?''

Jedan od prisutnih novinara je uzvratio: ''Sviđa mi se vaša podrška!''

Pep se na to nadovezao rečima: ''Možda će doći na finale''.

A kada su u pitanju dešavanja na utakmici, Gvardiola se posebno osvrnuo na partiju Nika Gonzalesa, strelca pobedonosnog gola.

''Mora više da veruje u sebe, da može više da uradi i da ne igra samo na sigurno.

To je mentalitet sa kojim mora da igra kao defanzivni vezni. On je mlad momak i može mnogo da se poboljša'', poručio je Gvardiola.

Kurir sport / Sportske.net

