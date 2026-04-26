Na današnji dan obeležavaju se četiri decenije od katastrofe u Černobiljska nuklearna elektrana, najveće nuklearne nesreće u istoriji čovečanstva. Dok svet odaje počast stradalima i sagledava dugoročne posledice eksplozije na četvrtom reaktoru, jedan od najupečatljivijih simbola zamrznutog vremena ostaje stadion „Avanhard“ u napuštenom Pripjatu.

Od ponosa do...

Podignut 1979. godine kao budući dom lokalnog kluba FK Stroitel, ovaj stadion nikada nije dočekao trenutke za koje je građen. Umesto buke sa tribina i fudbalske euforije, danas ga okružuje potpuna tišina.

Priroda je preuzela primat – teren i tribine progutala je gusta vegetacija, dok drveće izrasta kroz beton i pretvara nekadašnji sportski kompleks u gotovo nestvaran, postapokaliptični prizor koji godinama privlači fotografe iz celog sveta.

Šta se tačno desilo?

Podsećanja radi, u ranim jutarnjim satima 26. aprila 1986. godine, u 01:23, došlo je do eksplozije reaktora broj četiri. U atmosferu je tada dospelo oko 190 tona radioaktivnog materijala, dok je krov težak više od hiljadu tona raznet silinom detonacije. Zračenje je zahvatilo ogromne teritorije današnje Ukrajine, Belorusije i Rusije.

Grad Pripjat, udaljen svega kilometar i po od elektrane, u trenutku nesreće brojao je oko 50.000 stanovnika. Evakuacija je usledila tek 36 sati kasnije, 27. aprila, kada je oko 45.000 ljudi napustilo svoje domove – mnogi verujući da će se brzo vratiti. To se, međutim, nikada nije dogodilo. Do početka maja uspostavljena je zona isključenja u prečniku od 30 kilometara, a više od 130.000 ljudi iz desetina naselja trajno je raseljeno.

Stravične brojke

Tačan broj žrtava i dalje je predmet rasprava. Neposredno nakon nesreće potvrđeno je 56 smrtnih slučajeva, dok pojedine procene govore o čak 1,5 miliona ljudi širom sveta koji su preminuli od posledica izloženosti radijaciji. Prema izveštaju iz 2005. godine, među najizloženijim stanovništvom moglo bi biti i do 9.000 smrtnih ishoda usled različitih oblika raka.

Četiri decenije kasnije, područje oko Černobilja i dalje je uglavnom nenaseljeno, a zona zabrane prostire se na stotine kvadratnih kilometara, ostajući trajni podsetnik na razmere ove tragedije.