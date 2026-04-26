MREŽE SU MIROVALE! Bez pogodaka u duelu Fiorentine i Sasuola
Fudbaleri Fiorentine i Sasuola odigrali su danas u Firenci nerešeno 0:0, u meču 34. kola italijanske Serije A. Kapiten Sasuola, srpski internacionalac, Nemanja Matić na terenu je proveo 88. minuta.
Fiorentina je na 15. mestu sa 37 bodova, a Sasuolo je na 10. poziciji sa 46 poena.
U narednom kolu, Fjorentina će gostovati Romi, dok će Sasuolo dočekati Milan.
