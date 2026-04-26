Slušaj vest

Košarkaši Crvene zvezde okončali su svoje učešće u Evroligi, ponovo bez plasmana u TOP 8 fazu. 

Sada ih čeka odmor uoči starta KLS-a i plej-ofa ABA lige, pa su neki od njih potražili mesto gde bi mogli da se odmore i napune baterije.

Foto galerija Kodi Miler Mekintajera

Zbog toga, oglasio se i plejmejker Kodi Miler Mekintajer koji je zatražio preporuku - gde bi mogao da odmori.

Kodi se javio putem svog Tviter naloga gde je zatražio savet - gde bi mogao da ode iz Beograda, kako bi odmorio i uživao u prirodi. Naravno, javili su se mnogi ljudi sa raznim predlozima, a onda je i jedan navijač napisao.

- Večiti derbi je u 18.00 - kratko je glasila poruka, ali se javio i Kodi Miler Mekintajer.

- Voleo bih da provedem dan mirno - uz osmeh je napisao Kodi, koji je dodao da u Srbiji deluje kao da je svaki dan  ispunjen.adrenalinom.

BONUS VIDEO:

Delije ovacijama pozdravile Kodija Milera-Mekintajera Izvor: Kurir