Novi problem za Partizan pred početak 179. večitog derbija – neće igrati Saša Zdjelar.
UŽASNA VEST ZA PARTIZAN PRED VEČITI DERBI! Crno-beli bez jednog od najboljih igrača izlaze na megdan Zvezdi
Slušaj vest
Zdjelar nije uspeo da se oporavi od virusa i temperature, sa kojom je igrao protiv Vojvodine u Novom Sadu, tako da je ispao iz kombinacije za tim za današnji meč.
Saša Zdjelar Foto: Starsport, @starsport
Vidi galeriju
Zdjelar je jedan od malobrojnih igrača aktuelnog sastava Partizana koji zna kako se pobeđuje Crvena zvezda, tako da je i iz tog ugla gledano njegovo odsustvo veliki udarac u planove crno-belih.
Izostanak iskusnog fudbalera izazvaće pomeranje u timu, tako da će, verovatno, Ognjen Ugrešić biti u ulozi drugog zadnjeg veznog pored Vanje Dragojevića, ispred njih će biti Milan Vukotić, a na levo krilo će ići Bogdan Kostić.
Reaguj
1