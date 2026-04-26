Slušaj vest

Zdjelar nije uspeo da se oporavi od virusa i temperature, sa kojom je igrao protiv Vojvodine u Novom Sadu, tako da je ispao iz kombinacije za tim za današnji meč.

1/7 Vidi galeriju Saša Zdjelar Foto: Starsport, @starsport

Zdjelar je jedan od malobrojnih igrača aktuelnog sastava Partizana koji zna kako se pobeđuje Crvena zvezda, tako da je i iz tog ugla gledano njegovo odsustvo veliki udarac u planove crno-belih.

Izostanak iskusnog fudbalera izazvaće pomeranje u timu, tako da će, verovatno, Ognjen Ugrešić biti u ulozi drugog zadnjeg veznog pored Vanje Dragojevića, ispred njih će biti Milan Vukotić, a na levo krilo će ići Bogdan Kostić.