Oglasio se Srđan Blagojević pred večiti derbi.
"CRVENA ZVEZDA JE FAVORIT"! Blagojević otkrio šta je sa Zdjelarom i nada se čudu na Marakani!
Fudbaleri Partizana gostuju u 179. večitom derbiju Crvenoj zvezdi na stadionu Rajko Mitić od 18.00.
Partizan će na ovom meču biti bez nekoliko važnih fudbalera, među kojima je i Saša Zdjelar:
FK Partizan, promocija Blagojevića.
- Zvezda je favorit, ali nama nema niko prava da oduzme nadu, jer fudbal je takav. Derbi daje šansu i slabijima, sa tim mentalitetom ulazimo u meč. Bez Đurđevića, Milića, Trifunovića i Zdjelara igramo danas. Imao je virtus još od Vojvodine i nije uspeo da se oporavi - rekao je Blagojević.
