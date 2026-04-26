Izabranici Dejana Stankovića žele danas da obezbede devetu uzastopnu titulu, ukupno 37. u istoriji, a hoće li u tome uspeti ostaje nam da vidimo.

Marakana pred 179. večiti derbi

Zvezda je dobila prethodna dva derbija ove sezone (2:1 u Humskoj i 3:0 na Marakani), a u trećem joj je dovoljan i bod za novo šampionsko slavlje.

Pred ovaj derbi nema one uobičajene navijačke groznice i stadio je maltene prazan.

Navodno se očekuje oko 25 hiljada, ali trenutno deluje da neće biti ni toliko.

Pogledajte i sami ambijent na stadionu uoči derbija.

