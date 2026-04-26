Fudbaleri Crvene zvezde od 18 sati na stadionu Rajko Mitić dočekuju Partizan u 179. večitom derbiju.
TUŽNE SLIKE SA MARAKANE: Katastrofalna poseta na večitom derbiju!
Slušaj vest
Izabranici Dejana Stankovića žele danas da obezbede devetu uzastopnu titulu, ukupno 37. u istoriji, a hoće li u tome uspeti ostaje nam da vidimo.
Marakana pred 179. večiti derbi Foto: Kurir
Vidi galeriju
Zvezda je dobila prethodna dva derbija ove sezone (2:1 u Humskoj i 3:0 na Marakani), a u trećem joj je dovoljan i bod za novo šampionsko slavlje.
Pred ovaj derbi nema one uobičajene navijačke groznice i stadio je maltene prazan.
Navodno se očekuje oko 25 hiljada, ali trenutno deluje da neće biti ni toliko.
Pogledajte i sami ambijent na stadionu uoči derbija.
Vidi galeriju
Reaguj
2