FK Crvena zvezda - FK Partizan (večiti derbi)

Iako je izabranicima Dejana Stankovića pre prvog zvižduka bio dovoljan i bod kako bi osigurali pehar, oni su overili titulu na najbolji mogući način, direktnom pobedom nad najvećim rivalom.

Svoje prve impresije posle meča izneo je trener crveno-belih Dejan Stanković.

"Zbog ovih utakmica, publike, ljudi, momaka, grada, Srbie se igra. Ne može ovo da se opiše, to mora da se doživi. Čestitam momcima na radu, posvećenosti. Izvukli smo maksimum. Čestitam Vladi Milojeviću na svemu što je uradio. Čestitam mojim saradnicima. Lako je biti trener u Zvezdi. Imaš klub i navijače iza sebe. Mnogo je lepo, nekada naporno, ali Bože moj", započeo je Stanković.

Osvrnuo se potom na ono što sledi, pa imao i reči hvale za Srđana Blagojevića i Partizan.

"Moramo biti fokusirani na polufinale Kupa. Ne želim da ostavim ništa pored puta. Utakmica se sama odigrala, sa dosta duela jedan na jedan. Bili smo strpljivi, na momente je bilo teško za gledanje. Čestitam svima na tituli. Čestitam Partizanu na borbi. Srđan Blagojević je pravi dasa, odličan trener, vizionar, nadam se da ćemo se videti sledeće godine", rekao je Stanković.