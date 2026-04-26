Crvena zvezda je savladala Partizan rezultatom 3:0 u 179. okršaju večitih rivala.
SEOL STAVIO TAČKU NA VEČITI DERBI I TITULU ZVEZDE: Ovako je Zvezda postigla treći gol na Marakani...
Ovom pobedom, crveno-beli su i matematički osigurali svoju devetu uzastopnu titulu šampiona Srbije, a 37. ukupno.
FK Crvena zvezda - FK Partizan (večiti derbi)
Iako je izabranicima Dejana Stankovića pre prvog zvižduka bio dovoljan i bod kako bi osigurali pehar, oni su overili titulu na najbolji mogući način, direktnom pobedom nad najvećim rivalom.
Tačku na pobedu Zvezde stavio je Seol u 87. minutu
Elšnik je hirurški preciznim dodavanjem 'izbacio' Seola, koji je iskoristio katastrofalno postavljanje Milovanovića. Seol se sjajno ubacio iza leđa odbrane crno-belih i hladnokrvno poslao loptu u mrežu.
