Fudbaleri Partizana doživeli su debakl na stadionu Rajko Mitić u 179. večitom derbiju od Crvene zvezde rezultatom 3:0.

Posle meča na konferenciji za medije govorio je trener crno-belih Srđan Blagojević:

Čestitke na zasluženoj pobedi i još jednoj osvojenoj tituli. Oni su ekipa koja je pokazala najviše u ovom prvenstvu i ima najveći kvalitet. Osvrnuću se na nas, 3:0 je previsok poraz. Gajili smo nadu i uradili sve da dođemo do pozitivnog rezultata, ali nismo uspeli. Šta smo mogli da vidimo? Pripremili smo se u skladu sa onim što smo mogli da očekujemo protiv Zvezde.

- Imali smo plan igre koji je bio dobar, ali nas je presekao primljen gol posle prekida. Imala je Zvezda, ali smo i mi imali prilike. Ja ću se uhvatiti za te pozitivne stvari, jer smo na momente bili dobri u prvoj trećini. Falilo nam je kvalitetnijih rešenja kada smo ulazili iz prve u drugu trećinu i dolazili do završne. Imali smo šansu Kostića za 1:1, a kada igrate protiv Zvezde to što stvorite morate da iskoristite. Nismo uspeli, a posle smo na 1:0 imali i šansu Ugrešića. Nismo uspeli. Tih 20 minuta drugog poluvremena nije bilo loše, ali ulaskom igrača Zvezde sa klupe su pojačali ritam, a mi smo tada ušli u pad sa energijom, jer smo imali i dosta povređenih igrača. Odlučilo je to što nismo bili u stanju da kvalitetno izvršavamo zadatke, konstantno i na visokom nivou. Dešavalo se da smo kasnili u nekim situacijama i davali loptu u noge, a plod svega toga je bilo da nas je Zvezda kaznila i rešila utakmicu. Naravno da smo svi razočarani i tužni rezultatom, bez obzira što je Zvezda bolja. Moramo da se fokusiramo na četiri utakmice pred nama i da dobre stvari povećamo, da poboljšamo konstantnost u vršenju akcija i da ih brže sprovodimo. Zvezda je nivo iznad nas i moramo dosta da radimo da bismo to neutralisali"

Da li je Stanković iznenadio Blagojevića?

- Ne, nije, jer su već nekoliko utakmica igrali na taj način. Bili smo spremni za obe varijante, i za odbranu i napad, tako da nisu. Nismo ni mi njih, jer smo imali kadrovskih problema. Nije tu bilo velikih iznenađenja - rekao je Blagojević.

Koliko je potrebno vremena da se Partizan približi Zvezdi?

- Proces je važan. Kada sam se vratio, rekao sam da ne nastavljam gde sam stao, već da počinjem ispočetka. Proces je dug, a izazov je da se to sve dešavalo u toku prvenstva, gde se zahtevaju rezultati. Igrači rade dobro, rešavamo mnoge izazove i u obavezi smo da se takmičimo i osvajamo bodove. Svesni smo činjenice da je realnost Partizana borba za drugo mesto. Ona će biti do poslednjeg kola, biće klackalica, a odlučiće spremnost i fokusiranost nas. Raspoloženje nije dobro posle ovakvog poraza, ali hvataćemo se za pozitivne stvari.

Polter?

- Zadovoljan sam, to nam je bio i cilj. Znamo da je Zvezda okrenuta igri čovek na čoveka, i on kao 'target' je trebalo da dobije duel i sačuva loptu, a nakon toga smo morali da iskoristimo bolje te situacije. Ima nemački mentalitet koji smo očekivali od njega i siguran sam da će nam biti velika pomoć do kraja prvenstva.

Milovanović i Simić?

- Ne znam, vi aludirate da je njihov nastup negativan? Ne slažem se. Milovanović je poslednji put bio starter, čini mi se, protiv AEK Larnake. Sada smo bili primorani da on igra veliku minutažu i bude starter, jer nismo imali preveliki izbor. Hteli smo da mu pomognemo da on time poraste, ali mišljenja sam da u takvim izazovima se raste i nadam se da je dobio kroz sve ovo. Da može bolje, svakako može.

Simić, iskreno, ne mislim da je odigrao izuzetno loše. Čak, pogotovo ofanzivno, što je imao zadata da izlazimo preko njega iz prve trećine, radio je jako dobro. Za detaljnu analizu mora da pogledam video. Ali i on je igrao sa povredom, protiv Vojvodine nije bio u konkurenciji, trenirao je samo dva dana i tokom ove utakmice je imao bolove. To moram da naglasim

Koliko je falio Saša Zdjelar?

- Svaki igrač nam je značajan. Nemamo toliko širok roster kao Zvezda. Njihove izmene podižu ritam, a nama svaki igrač znači. Saša Zdjelar je poslednje dve utakmice jako dobro, protiv Vojvodine je igrao sa temperaturom, odigrao je dosta dobro, ali ga je to iscrpelo. Medicinski štab je pokušavao da ga osposobi, ali smo svi zajedno doneli odluku da nema smisla da ga forsiramo. Naravno da nam znači i želimo što pre da nam se vrati.

Lepe reči je Stanković uputio Blagojeviću posle meča, a trener Partizana odgovorio:

- Jako kolegijalno i prijatno sa njegove strane. Obojica smo poslali poruku da je 'večiti' derbi nešto najsvetije u ovom našem fudbalu i da svi imamo obavezu da ga čuvamo. I mi treneri moramo da se ponašamo kolegijalno i to smo uradili. Naše poznanstvo datira iz Mađarske, kada je on bio trenera Ferencvaroša, a ja Debrecina. Imali smo četiri utakmice koje su bile pune taktičkog nadmudrivanja i od tada datira naš mali rivalitet. Puno poštovanje za njega, nadam se da ćemo voditi još puno duela i da ću ja biti malo uspešniji - istakao je Blagojević.

