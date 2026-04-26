Bez reči...
muk
MACA POJELA JEZIK? Svi junaci nikom ponikoše i u crnu zemlju pogledaše...
Fudbaleri Partizana doživeli su debakl od Crvene zvezde (3:0) u 179. večitom derbiju na stadionu Rajko Mitić.
Imao je Partizan sreće na Markanai, jer je Zvezda promašila nekoliko zicera, pa je poraz "parnog valjka" mogao biti daleko ubedljiviji.
179. večiti derbi Foto: Ilija Ilić
Posle meča, u kome su potučeni do nogu, fudbaleri Partizana su stadion Zvezde napustili bez izjava. Samo su pogli glave i otišli - bez reči...
Profesionalno je i moralno pre svega, stati pred kamare i reći sve, pa čak i kada je teško i bolno...
