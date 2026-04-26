Slušaj vest

Fudbaleri Partizana doživeli su debakl od Crvene zvezde (3:0) u 179. večitom derbiju na stadionu Rajko Mitić.

Imao je Partizan sreće na Markanai, jer je Zvezda promašila nekoliko zicera, pa je poraz "parnog valjka" mogao biti daleko ubedljiviji.

179. večiti derbi

Posle meča, u kome su potučeni do nogu, fudbaleri Partizana su stadion Zvezde napustili bez izjava. Samo su pogli glave i otišli - bez reči...

Profesionalno je i moralno pre svega, stati pred kamare i reći sve, pa čak i kada je teško i bolno...

BONUS VIDEO:

Grobari pozdravili igrace Izvor: Kurir