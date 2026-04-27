Partizan se proveo kao bos po trnju u 179. večitom derbiju na stadionu Rajko Mitić u nedelju uveče.

Crvena zvezda je razbila Partizan rezultatom 3:0, a ispostaviće se da je ovo bio i oproštajni večiti derbi legendarno stranca u crno-belom - Bibrasa Natha.

Natho je u Partizan stigao 2019. godine i posle sedam godina u Humskoj nedavno je najavio rastanak sa crno-belima. Svojim golovima i asistencijama oplemenio je Partizan, a Grobarima će zauvek ostati u lepom sećanju.

- Ponekad postoje trenuci koji me ostave bez reči. Upravo u takvim trenucima znam koliko si razočaran (svi smo), ali ipak ostaješ i pružaš nam poštovanje i aplauz. Najveće poštovanje ide tebi, Grobari - poručio je Natho nakon derbija.

Učinak Natha u dresu Partizana (po sezonama)

2019/20
Utakmice: 32
Golovi: 11
Asistencije: 8

2020/21
Utakmice: 41
Golovi: 15
Asistencije: 9

2021/22
Utakmice: 46
Golovi: 11
Asistencije: 13

2022/23
Utakmice: 44
Golovi: 13
Asistencije: 12

2023/24
Utakmice: 43
Golovi: 10
Asistencije: 11

2024/25
Utakmice: 39
Golovi: 12
Asistencije: 10

2025/26
Utakmice: 38
Golovi: 10
Asistencije: 11

UKUPNO (2019–2026)

Utakmice: 283
Golovi: 82
Asistencije: 74
Gol + asistencija: 156

