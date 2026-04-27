Slušaj vest

Partizan se proveo kao bos po trnju u 179. večitom derbiju na stadionu Rajko Mitić u nedelju uveče.

Crvena zvezda je razbila Partizan rezultatom 3:0, a ispostaviće se da je ovo bio i oproštajni večiti derbi legendarno stranca u crno-belom - Bibrasa Natha.

1/8 Vidi galeriju Bibars Natho Foto: Starsport

Natho je u Partizan stigao 2019. godine i posle sedam godina u Humskoj nedavno je najavio rastanak sa crno-belima. Svojim golovima i asistencijama oplemenio je Partizan, a Grobarima će zauvek ostati u lepom sećanju.

- Ponekad postoje trenuci koji me ostave bez reči. Upravo u takvim trenucima znam koliko si razočaran (svi smo), ali ipak ostaješ i pružaš nam poštovanje i aplauz. Najveće poštovanje ide tebi, Grobari - poručio je Natho nakon derbija.

Učinak Natha u dresu Partizana (po sezonama)

2019/20

Utakmice: 32

Golovi: 11

Asistencije: 8

2020/21

Utakmice: 41

Golovi: 15

Asistencije: 9

2021/22

Utakmice: 46

Golovi: 11

Asistencije: 13

2022/23

Utakmice: 44

Golovi: 13

Asistencije: 12

2023/24

Utakmice: 43

Golovi: 10

Asistencije: 11

2024/25

Utakmice: 39

Golovi: 12

Asistencije: 10

2025/26

Utakmice: 38

Golovi: 10

Asistencije: 11

UKUPNO (2019–2026)

Utakmice: 283

Golovi: 82

Asistencije: 74

Gol + asistencija: 156

BONUS VIDEO: