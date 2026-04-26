Bez pobedika u derbiju Serije A.
34. kolo
VLAHOVIĆ PROTIV PAVLOVIĆA! Tanak derbi Milana i Juventusa - velika nula! (VIDEO)
Nije bilo pobednika na duelu i derbiju 34. kola Serije A između Milana i Juventusa, jer je meč okončan rezultatom 0:0.
Posle ovog remija Milan ostaje na tri boda više u odnosu na Juventus, koji ostaje na četvrtom mestu.
Juventus će u narednom kolu igrati protiv Verone, dok Milan gostuje Sasuolu.
Srpski reprezentativci Strahinja Pavlović i Dušan Vlahović bili su kateri ovog derbija...
