Fudbaleri Crvene zvezde osvojili su svoju devetu uzastopnu titulu prvaka Srbije, pošto u utakmici 33. kola Super lige Srbije pobedili gradskog rivala, ekipu Partizana 3:0, i stekli nedostižnu bodovnu prednost na tabeli državnog prvenstva.

FK Crvena zvezda - FK Partizan (večiti derbi) Foto: Ilija Ilić

Veliki uspeh Crvena zvezda nije prošao nezapaženo ni kod Arijane Mihajlović, koja je još jednom pokazala da joj je klub iz Ljutice Bogdana u srcu.

Udovica legendarnog Siniše Mihajlovića nakon trijumfa u večitom derbiju oglasila na Instagramu. Na svom storiju podelila je fotografiju šampionskog pehara u rukama fudbalera Zvezde, a onda je ostavila emotikon srca na fotografiju na kojoj se nalaze Dejan Stanković, Mirko Ivanić i Aleksandar Katai.

Ova jednostavna, ali snažna poruka izazvala je brojne reakcije navijača, koji su u komentarima uzvratili podrškom i emotivnim porukama. Veza porodice Mihajlović i Crvene zvezde odavno je poznata, a ovakav gest još jednom je podsetio na neraskidivu povezanost sa klubom.

Objava Arijane Mihajlović Foto: Instagram

Zvezda je titulu overila pobedom u večitom derbiju, a slavlje i reakcije ne prestaju – kako na terenu, tako i van njega.

Vanja Dragojević i Aleksandar Katai se pozdravljaju pred početak derbija