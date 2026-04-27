Fudbaleri Crvene zvezde osvojili su svoju devetu uzastopnu titulu prvaka Srbije, pošto u utakmici 33. kola Super lige Srbije pobedili gradskog rivala, ekipu Partizana 3:0, i stekli nedostižnu bodovnu prednost na tabeli državnog prvenstva.

Veliki uspeh Crvena zvezda nije prošao nezapaženo ni kod Arijane Mihajlović, koja je još jednom pokazala da joj je klub iz Ljutice Bogdana u srcu.

Udovica legendarnog Siniše Mihajlovića nakon trijumfa u večitom derbiju oglasila na Instagramu. Na svom storiju podelila je fotografiju šampionskog pehara u rukama fudbalera Zvezde, a onda je ostavila emotikon srca na fotografiju na kojoj se nalaze Dejan Stanković, Mirko Ivanić i Aleksandar Katai.

Ova jednostavna, ali snažna poruka izazvala je brojne reakcije navijača, koji su u komentarima uzvratili podrškom i emotivnim porukama. Veza porodice Mihajlović i Crvene zvezde odavno je poznata, a ovakav gest još jednom je podsetio na neraskidivu povezanost sa klubom.

Objava Arijane Mihajlović Foto: Instagram

Objava Arijane Mihajlović Foto: Instagram

Zvezda je titulu overila pobedom u večitom derbiju, a slavlje i reakcije ne prestaju – kako na terenu, tako i van njega.