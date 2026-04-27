Fudbaleri Crvene zvezde deklasirali su Partizan u 179. večitom derbiju rezultatom 3:0 i na spektakularan nalin proslavili 37. titulu.

Crveno-beli su slavili golovimaStrahinje Erakovića (18), Adema Avdića (68) i Seola u 87. minutu i tako stigli do devetog zaredom trofeja prvaka Srbije.

Fudbaleri Crvene zvezde ispred severne tribine posle pobede nad Partizanom u 179. derbiju

Posle utakmice, fudbaleri Crvene zvezde proslavili su titulu sa navijačima na stadionu "Rajko Mitić". U spektakularnoj atmosferi, igrači su bili obučeni u specijalne crvene majice, na kojima je bio broj 37, koji je simbolizovao broj titula.

Marko Arnautović ispred severne tribine zapalio je baklju i poveo slavlje sa Delijama. Kako je to sve izgledalo, možete videti u fotograleriji.

Fudbalerima Crvene zvezde do kraja Superlige ostalo je da odigraju još četiri kola. U ponedeljak 4. maja gostovaće Čukaričkom na Banovom brdu, a potom dočekati Novi Pazar 9. maja.

U poslednja dva kola, crveno-beli prvo gostuju Radniku u Surdulici 16. maja, a onda u poslednjem kolu sedam dana kasnije dočekuju OFK Beograd, kada je i zakazana spektakularna proslava titule na stadionu "Rajko Mitić".