Fudbaler Totenhema i reprezentativac Holandije Ćavi Simons potvrdio je da će propusti ostatak sezone, ali i ovogodišnje Svetsko prvenstvo zbog teške povrede kolena.

Reprezentativac Holandije i as Totenhema Ćavi Simons doživeo tešku povredu kolena.

"Kažu da život može biti okrutan i danas se tako osećam. Moja sezona je naglo završena i pokušavam to da shvatim", napisao je kasno sinoć Simons na Instagramu.

Simons je iznet na nosilima sa terena tokom drugog poluvremena subotnje utakmice protiv Vulverhemptona, koju je njegov Totenhem na kraju dobio sa 1:0. Po prvim izveštajima, pokidao je prednji ukršteni ligament kolena.

"Iskreno, srce mi je slomljeno. Ništa od ovoga nema smisla. Sve što sam želeo je da se borim za svoj tim, a sada mi je ta mogućnost oduzeta, zajedno sa Svetskim prvenstvom", naveo Simons.

Povreda Simonsa biće veliki udarac za Totenhem koji se bori za opstanak u Premijer ligi. Totenhem se, četiri kola pre kraja, nalazi u zoni ispadanja sa dva boda manje od Vest Hema koji je prvi iznad opasne zone.

"Trebaće mi malo vremena da se pomirim sa ovim, ali ću nastaviti da budem najbolji saigrač koji mogu biti. Ne sumnjam da ćemo zajedno pobediti u ovoj borbi", rekao je 23-godišnji holandski fudbaler.

Ekipu Totenhema do kraja sezone u Premijer ligi očekuje gostovanja Aston Vili i Čelsiju i utakmice na domaćem terenu protiv Lidsa i Evertona.

Beta